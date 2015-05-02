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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 02 мая 2015
Шальке-04
02.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Штутгарт
9'
К. Хунтелаар
78'
К. Хунтелаар
89'
Ф. Кляйн (АГ)
22'
М. Харник
51'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Ф. Кляйн
89'
88'
Замена
О. Ромеу
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
К. Хунтелаар
80'
79'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 2:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Боатенг
78'
Замена
М. Майер
️️️️
Л. Горецка
71'
70'
Замена
Д. Дидави
️️️️
А. Максим
Замена
К. Боатенг
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
63'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
57'
51'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Гинчек
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
Пас отдал
Д. Гинчек
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ферманн
5
Хеведес
22
Настасич
3
Аого
32
Матип
33
Нойштедтер
27
Горецка
10
Сане
8
Фарфан
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-3-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
32
Баумгартль
5
Швааб
17
Кляйн
44
Максим
4
Гентнер
20
Ди
18
Костич
10
Гинчек
22
Харник
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
27
Горецка
7
Майер
7
Майер
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
27
Боатенг
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
22
Харник
21
Ромеу
21
Ромеу
22
Харник
44
Максим
10
Дидави
10
Дидави
44
Максим
18
Костич
11
Вернер
11
Вернер
18
Костич
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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