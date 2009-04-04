Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нанси
Бордо - Нанси: обзор матча 04 апреля 2009
Бордо
04.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
88'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нанси
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
Элдер
️️️️
Ж. Фере
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Замена
М. Зерка
️️️️
Б. Гаванон
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Диарра
Вторая желтая
Ф. Бьянкалани
Желтая карточка
Ф. Бьянкалани
Желтая карточка
Д. Макалусо
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
А. Траоре
️️️️
Жуссие
19'
17'
Желтая карточка
П. Беренге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
20
Жуссие
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
22
Элдер
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
4-4-2
28
Валверде
14
Тремулинас
20
Диавара
27
Планюс
21
Шальме
17
Вендел
8
Гуркюфф
20
Жуссие
12
Диарра
11
Белльон
27
Шамах
4-5-1
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
27
Уадду
13
Макалусо
0
Бьянкалани
27
Бризон
25
Фере
6
Беренге
24
Гаванон
21
Н'Диайе
15
Хаджи
20
Жуссие
7
Траоре
7
Траоре
20
Жуссие
12
Диарра
94
Гуффран
94
Гуффран
12
Диарра
25
Фере
22
Элдер
22
Элдер
25
Фере
24
Гаванон
19
Зерка
19
Зерка
24
Гаванон
Остались в запасе
Бордо
Нанси
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Бордо - Нанси
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Нанси
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+