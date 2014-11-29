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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 29 ноября 2014
Хоффенхайм
29.11.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 3
Завершен
Ганновер-96
19'
П. Швеглер
37'
К. Фолланд
59'
Ю. Полански
63'
Н. Зюле
43'
Л. Штиндль
52'
Хоселу
86'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
90'
+2
Желтая карточка
Хоселу
86'
ГОЛ! 4:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
А. Собич
84'
Желтая карточка
Л. Штиндль
84'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Шмидебах
Замена
С. Руди
️️️️
С. Шипплок
81'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
75'
75'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Бриан
Замена
Т. Штробль
️️️️
П. Швеглер
72'
ГОЛ! 4:2!
Н. Зюле
Пас отдал
П. Швеглер
63'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Цубер
61'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Полански
Пас отдал
К. Фолланд
59'
52'
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
Пас отдал
Д. Бриан
46'
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Сакаи
43'
ГОЛ! 2:1!
Л. Штиндль
39'
Желтая карточка
К. Шульц
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Чжин-Су
37'
19'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 1:0!
П. Швеглер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-3-3
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
7
Цубер
8
Полански
27
Швеглер
31
Фолланд
22
Шипплок
9
Фирмино
3-1-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
3
Альборнос
6
Гюльселам
24
Шмидебах
13
Штиндль
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Хоселу
27
Швеглер
5
Штробль
5
Штробль
27
Швеглер
7
Цубер
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
7
Цубер
22
Шипплок
13
Руди
13
Руди
22
Шипплок
7
Бриан
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Бриан
2
Сакаи
7
Приб
7
Приб
2
Сакаи
24
Шмидебах
9
Собич
9
Собич
24
Шмидебах
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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