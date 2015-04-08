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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Локомотив - Торпедо

08.04.2015, Среда, 20:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 3" 19:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 22 тур Локомотив - Торпедо Молодежные команды: 5 - 2
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
13 тур
8 ноября, суббота 16:00 Торпедо 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 18:00 Локомотив 0:3 Торпедо
9 тур
22 мая, воскресенье 14:00 Торпедо 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
3 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
4 тур
11 апреля, пятница 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Торпедо
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Торпедо 2:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Локомотив 0:3 Торпедо
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Торпедо 2:4 Локомотив
2 тур
12 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Торпедо
4 тур
19 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
28 тур
23 сентября, вторник 00:00 Локомотив 3:0 Торпедо
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Торпедо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1994
17 тур
26 июля, вторник 00:00 Локомотив 8:0 Торпедо
8 тур
23 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Торпедо 2:3 Локомотив
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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