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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Урал - Ростов

05.04.2015, Воскресенье, 15:45 мск Екатеринбург, стадион Манеж «Урал» Трансляция: "Наш футбол" 15:30 (прямая) Россия. Премьер-лига, 21 тур Урал - Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
12 тур
31 октября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 18:00 Ростов 5:4 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 17:00 Урал 1:4 Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник 20:30 Ростов 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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