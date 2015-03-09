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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 09 марта 2015
Рубин
09.03.2015, понедельник, 15:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
5'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Арсенал
81'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Корытько
79'
Желтая карточка
М. Кашчелан
75'
Замена
С. Сухарев
️️️️
А. Зотов
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Портнягин
64'
Травма
И. Портнягин
63'
61'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Лях
Желтая карточка
Г. Карадениз
58'
50'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
Р. Камболов
️️️️
М. Ливайя
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Пас отдал
Благо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Марко Ливайя
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Зотов
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Владимир Корытько
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-3-1-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
61
Карадениз
21
Оздоев
40
Благо
10
Ливайя
99
Канунников
97
Портнягин
4-2-3-1
82
Муха
14
Хагуш
23
Калешин
19
Осипов
8
Тесак
18
Кашчелан
90
Лях
10
Кузнецов
10
Корытько
21
Зотов
14
Маслов
10
Ливайя
88
Камболов
88
Камболов
10
Ливайя
97
Портнягин
17
Дядюн
17
Дядюн
97
Портнягин
21
Зотов
18
Сухарев
18
Сухарев
21
Зотов
10
Корытько
24
Смирнов
24
Смирнов
10
Корытько
90
Лях
48
Кутьин
48
Кутьин
90
Лях
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
16
Сергей Котов
ВР
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Рубин - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:15 (прямая)
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