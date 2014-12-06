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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА

06.12.2014, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 17 тур Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА Молодежные команды: 1 - 4
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
10 тур
18 октября, суббота 14:30 ЦСКА 6:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:4 ЦСКА
5 тур
18 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 13:30 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
15 тур
10 ноября, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
8 мая, вторник 17:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
37 тур
31 марта, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 ЦСКА
11 тур
29 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 16:15 ЦСКА 4:0 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 ЦСКА
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 ЦСКА
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:1 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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