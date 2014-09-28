Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Арсенал
Краснодар - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2014
Краснодар
28.09.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
33'
Вандерсон
60'
М. Перейра
66'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Арсенал
85'
Желтая карточка
И. Лозенков
70'
Замена
М. Вотинов
️️️️
С. Кузнецов
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Измайлов
67'
ГОЛ! 3:0!
Ари
66'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
60'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
55'
Травма
Вандерсон
52'
46'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
А. Лях
46'
Замена
И. Ершов
️️️️
С. Маслов
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
33'
Желтая карточка
Ю. Газинский
27'
8'
Желтая карточка
А. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ПЗ
14
Сергей Маслов
ЛП
21
Александр Зотов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
4
Гранквист
22
Жоаозиньо
18
Газинский
2
Измайлов
10
Ахмедов
10
Перейра
14
Вандерсон
4-2-3-1
1
Филимонов
4
Васильев
19
Осипов
14
Лозенков
8
Тесак
21
Зотов
90
Лях
28
Рыжков
10
Кузнецов
14
Маслов
0
Малоян
2
Измайлов
10
Мамаев
10
Мамаев
2
Измайлов
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
14
Маслов
22
Ершов
22
Ершов
14
Маслов
90
Лях
18
Кашчелан
18
Кашчелан
90
Лях
10
Кузнецов
45
Вотинов
45
Вотинов
10
Кузнецов
Остались в запасе
Краснодар
Арсенал
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Краснодар - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Краснодар
Арсенал
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
14 ноября
14
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
24
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
14 ноября
3
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
14 ноября
14
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
24
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+