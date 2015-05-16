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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)

Луч - Крылья Советов

16.05.2015, Суббота, 10:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 32 тур Луч - Крылья Советов
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Матч за 7-е место,
23 февраля, понедельник 11:15 Луч 1:1
(7:8)п		 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
16 тур
25 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Луч
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 12:00 Луч 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
16 августа, суббота 12:00 Луч 0:0 Крылья Советов
4 тур
6 апреля, воскресенье 14:00 Крылья Советов 2:1 Луч
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 12:00 Луч 0:0 Крылья Советов
9 тур
12 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:0 Луч
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:1 Луч
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Луч 3:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
33 тур
23 октября, суббота 00:00 Луч 1:0 Крылья Советов
18 тур
29 июня, вторник 00:00 Крылья Советов 2:2 Луч
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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