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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Хибернианс
Спартак Тр - Хибернианс: обзор матча 10 июля 2014
Спартак Тр
10.07.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
5 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Хибернианс
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Статистика матча Спартак Тр - Хибернианс
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0
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Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
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Спартак Тр
Хибернианс
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
Молдавский «Милсами» обыграл в гостях «Лудогорец» в матче квалификации ЛЧ
2015.07.14 23:18
19
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