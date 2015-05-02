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Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 02 мая 2015
Суонси
02.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
76'
Д. Монтеро
90+2'
К. Сун-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
ГОЛ! 2:0!
К. Сун-Юн
Пас отдал
Д. Шелви
90'
+2
Замена
М. Барроу
️️️️
Д. Монтеро
90'
84'
Вторая желтая
М. Уилсон
80'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
80'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Н. Дайер
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Монтеро
Пас отдал
Д. Шелви
76'
Желтая карточка
А. Ранхель
73'
71'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
62'
Желтая карточка
М. Уилсон
59'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Замена
М. Эмнес
️️️️
Н. Оливейра
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
55
Рахим Хэнли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Корк
26
Шелви
10
Монтеро
10
Сигурдссон
7
Оливейра
12
Дайер
4-3-3
1
Батлэнд
27
Бардсли
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
15
Н'Зонзи
16
Адам
12
Уилэн
19
Уолтерс
7
Арнаутович
92
Диуф
12
Дайер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
10
Монтеро
77
Барроу
77
Барроу
10
Монтеро
7
Оливейра
11
Эмнес
11
Эмнес
7
Оливейра
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
19
Уолтерс
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
55
Рахим Хэнли
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
29
Томас Соренсен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
55
Рахим Хэнли
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Суонси - Сток Сити
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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