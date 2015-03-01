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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 01 марта 2015
Арсенал
01.03.2015, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
37'
О. Жиру
89'
Т. Росицки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
ГОЛ! 2:0!
Т. Росицки
Пас отдал
М. Озил
89'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Ф. Коклен
88'
Травма
Ф. Коклен
87'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Санчес
85'
83'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
81'
Желтая карточка
Л. Косиельни
76'
74'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
М. Бешич
61'
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
О. Жиру
48'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
29
Люк Гарбатт
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
3
Гиббс
6
Косиельни
3
Паулиста
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-2-1-2-1
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
29
Гарбатт
18
Бэрри
17
Бешич
16
МакКарти
87
Миральяс
6
Баркли
9
Лукаку
13
Коклен
12
Чамберс
12
Чамберс
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
18
Уэлбек
18
Уэлбек
4
Санчес
18
Бэрри
24
Гибсон
24
Гибсон
18
Бэрри
87
Миральяс
12
Леннон
12
Леннон
87
Миральяс
17
Бешич
14
Нейсмит
14
Нейсмит
17
Бешич
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:00 (прямая)
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