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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

08.02.2015, Воскресенье, 19:15 мск Лондон, стадион Аптон Парк Англия. Премьер-Лига, 24 тур Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 21:30 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 апреля, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
14 тур
28 ноября, среда 23:59 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
повторный матч		 17 января, четверг 00:05 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 21:15 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 15:45 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед
3 тур
28 августа, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
30 ноября, вторник 22:45 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
23 февраля, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед
10 тур
29 октября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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