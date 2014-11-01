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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Суонси
Эвертон - Суонси: обзор матча 01 ноября 2014
Эвертон
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Суонси
Желтая карточка
М. Бешич
90'
+4
79'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Монтеро
76'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Г. Сигурдссон
72'
Вторая желтая
Д. Шелви
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. МакГиди
68'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
С. Нейсмит
68'
66'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
61'
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
54'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Г. Бэрри
38'
33'
Желтая карточка
В. Бони
Замена
М. Бешич
️️️️
А. Алькарас
32'
24'
Желтая карточка
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Эвертон
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
2
Лиам Шепард
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-3-1-2
1
Ховард
3
Бэйнс
21
Алькарас
19
Ягиелка
23
Коулмен
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
46
МакГиди
9
Это'О
14
Нейсмит
4-3-2-1
22
Фабиански
5
Уилльямс
6
Фернандес
22
Ранхель
3
Тэйлор
26
Шелви
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
15
Раутледж
2
Бони
14
Нейсмит
20
Пиенаар
20
Пиенаар
14
Нейсмит
21
Алькарас
17
Бешич
17
Бешич
21
Алькарас
46
МакГиди
9
Лукаку
9
Лукаку
46
МакГиди
10
Сигурдссон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
10
Монтеро
12
Дайер
12
Дайер
10
Монтеро
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
Остались в запасе
Эвертон
Суонси
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
2
Лиам Шепард
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
2
Лиам Шепард
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Эвертон - Суонси
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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