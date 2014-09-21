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Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2014
Лестер
21.09.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
5 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
Л. Ульоа
62'
Д. Наджент (П)
64'
Э. Камбьяссо
79'
Д. Варди
83'
Л. Ульоа (П)
12'
Р. ван Перси
16'
А. Ди Мария
57'
А. Эррера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Варди
85'
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Л. Ульоа
83'
82'
Желтая карточка
У. Руни
82'
Красная карточка
Т. Блэкетт
ГОЛ! 4:3!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Де Лат
79'
76'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Ди Мария
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Наджент
75'
72'
Замена
А. Янузай
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Э. Кинг
️️️️
Э. Камбьяссо
71'
ГОЛ! 3:3!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Д. Варди
64'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Наджент
62'
57'
ГОЛ! 1:3!
А. Эррера
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Р. Де Лат
33'
30'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
29'
Травма
Д. Эванс
ГОЛ! 1:2!
Л. Ульоа
Пас отдал
Д. Варди
17'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
У. Руни
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
9
Джейми Варди
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Уэйн Руни
(К)
АП
21
Андер Эррера
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
4-1-4-1
1
Шмейхель
15
Кончески
5
Морган
26
Мур
2
Де Лат
91
Камбьяссо
9
Варди
4
Дринкуотер
35
Хаммонд
11
Ульоа
35
Наджент
3-2-1-2-2
43
Де Хеа
5
Рохо
35
Эванс
6
Блэкетт
2
Рафаэл
17
Блинд
21
Эррера
11
Ди Мария
32
Руни
9
Фалькао
32
ван Перси
9
Варди
27
Шлупп
27
Шлупп
9
Варди
35
Наджент
37
Джеймс
37
Джеймс
35
Наджент
91
Камбьяссо
10
Кинг
10
Кинг
91
Камбьяссо
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
11
Ди Мария
64
Мата
64
Мата
11
Ди Мария
9
Фалькао
24
Янузай
24
Янузай
9
Фалькао
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:55 (прямая)
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