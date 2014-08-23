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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 23 августа 2014
Эвертон
23.08.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
19'
Ш. Коулмен
45'
С. Нейсмит
83'
А. Рэмзи
90'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
90'
ГОЛ! 2:2!
О. Жиру
Пас отдал
Н. Монреаль
Замена
К. Атсу
️️️️
К. Миральяс
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
С. Касорла
77'
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Р. Лукаку
75'
74'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
74'
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Уилшир
57'
Желтая карточка
К. Чамберс
53'
Желтая карточка
Д. Уилшир
46'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 2:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Р. Лукаку
45'
43'
Желтая карточка
П. Мертезакер
Желтая карточка
Л. Бэйнс
29'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Г. Бэрри
19'
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Пиенаар
9'
Травма
С. Пиенаар
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
14
Стивен Нейсмит
АП
87
Кевин Миральяс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
16
МакКарти
18
Бэрри
20
Пиенаар
87
Миральяс
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-1-3-1-1
13
Щесны
26
Дебюши
12
Чамберс
4
Мертезакер
18
Монреаль
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
10
Озил
4
Санчес
20
Пиенаар
21
Осман
21
Осман
20
Пиенаар
9
Лукаку
46
МакГиди
46
МакГиди
9
Лукаку
87
Миральяс
30
Атсу
30
Атсу
87
Миральяс
10
Уилшир
8
Касорла
8
Касорла
10
Уилшир
4
Санчес
9
Жиру
9
Жиру
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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Ливерпуль
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01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт Плюс" 20:25 (прямая)
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