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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 19 апреля 2014
Лион
19.04.2014, суббота, 23:00
Франция. Кубок Лиги, Финал
1 : 2
Завершен
ПСЖ
55'
А. Ляказетт
3'
Э. Кавани
32'
Э. Кавани (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Бедимо
90'
+1
90'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Л. Моура
75'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
74'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
Желтая карточка
М. Бишевац
72'
Замена
Н. Фекир
️️️️
С. Мальбранк
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
55'
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Дабо
54'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Лопеш
31'
18'
Желтая карточка
М. Верратти
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
10
Набиль Фекир
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4-1-3-2
1
Лопеш
12
Бедимо
4
Бишевац
14
Умтити
35
Дабо
25
Гоналон
7
Мвуэмба
8
Толиссо
10
Мальбранк
18
Гомис
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
1
Дюшез
13
Жалле
33
Алекс
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
7
Моура
22
Лавесси
10
Кавани
12
Бедимо
26
Коне
26
Коне
12
Бедимо
10
Мальбранк
10
Фекир
10
Фекир
10
Мальбранк
35
Дабо
7
Бриан
7
Бриан
35
Дабо
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
7
Моура
7
Менез
7
Менез
7
Моура
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
Главный тренер
Реми Гард
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стад де Франс
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