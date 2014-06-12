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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стабек
Викинг - Стабек: обзор матча 12 июня 2014
Викинг
12.06.2014, четверг, 22:05
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
4 : 1
Завершен
Стабек
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Статистика матча Викинг - Стабек
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Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
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5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
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4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Лига чемпионов, Общий этап
Астон Вилла
3 : 1
21.10.2026
Викинг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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