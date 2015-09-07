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Расписание матчей
Евро-2024
Армения - Дания
Армения - Дания: обзор матча 07 сентября 2015
Армения
07.09.2015, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 8 тур
0 : 0
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Дания
Замена
А. Симонян
️️️️
К. Оганесян
87'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Ю. Мовсисян
83'
80'
Замена
Э. Святченко
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
77'
64'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Н. Йоргенсен
63'
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
Замена
Р. Корян
️️️️
М. Пиццелли
62'
56'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Крон-Дели
Желтая карточка
К. Мкртчян
44'
Желтая карточка
Г. Казарян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Армения
21
Геворг Празян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
10
Масис Восканян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
18
Эрик Святченко
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-4-1
0
Каспаров
0
Мкоян
2
Андоньян
3
Ароян
5
Арзуманян
13
Оганесян
18
Мхитарян
12
Казарян
6
Мкртчян
8
Пиццелли
0
Мовсисян
4-3-3
1
Шмейхель
6
Якобсен
4
Кьер
5
Дурмиси
4
Аггер
2
Крон-Дели
23
Хейбьерг
18
Поульсен
9
Йоргенсен
20
Поульсен
11
Бендтнер
13
Оганесян
14
Симонян
14
Симонян
13
Оганесян
0
Мовсисян
0
Озбилиз
0
Озбилиз
0
Мовсисян
8
Пиццелли
9
Корян
9
Корян
8
Пиццелли
4
Кьер
18
Святченко
18
Святченко
4
Кьер
2
Крон-Дели
8
Делэни
8
Делэни
2
Крон-Дели
9
Йоргенсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
9
Йоргенсен
Остались в запасе
Армения
Дания
10
Масис Восканян
ЦП
21
Геворг Празян
ВР
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
Главный тренер
Саркис Овсепян
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Пионе Систо
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
10
Масис Восканян
ЦП
21
Геворг Празян
ВР
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Пионе Систо
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Армения - Дания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
Спорт 1
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