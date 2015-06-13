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Судьи
Главный судья:
Серж Гюмьенни (Синт-Труйден)

Армения - Португалия

13.06.2015, Суббота, 19:00 мск Ереван, стадион Республиканский Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур Армения - Португалия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа I
4 тур
14 ноября, пятница 22:45 Португалия 1:0 Армения
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
17 тур
17 ноября, суббота 23:55 Португалия 1:0 Армения
12 тур
22 августа, среда 20:00 Армения 1:1 Португалия
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 8 7 0 1 11:5 +6 21
2. Албания 8 4 2 2 10:5 +5 14
3. Дания 8 3 3 2 8:5 +3 12
4. Сербия * 8 2 1 5 8:13 -5 4
5. Армения 8 0 2 6 5:14 -9 2
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 13 июня 2015, 20:54

    В конце еще арбитры минуты две съели, своими неверными решениями!

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    Рейтинг: +76

    Шмавон 13 июня 2015, 20:51

    тупая ошибка сломала игру

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 13 июня 2015, 20:51

    3 минуты всего:(

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    Рейтинг: +198

    Smithy 13 июня 2015, 20:42

    М-да уж, кроме роналду там хоть кто нибудь играет?

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 13 июня 2015, 20:41

    Армянам дожать!

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    Рейтинг: +133

    Чист 13 июня 2015, 20:40

    Роналду надо было ломать

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 13 июня 2015, 20:34

    2-3 интрига:)

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    Рейтинг: +78

    karnager > Павлюченко 13 13 июня 2015, 20:37

    Если даже и будет 3-3, то это не интрига

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    Рейтинг: +90

    JOZEPPO MILANSKY > karnager 13 июня 2015, 20:39

    игнор

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 > karnager 13 июня 2015, 20:42

    ? Что ты имеешь ввиду?

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    Рейтинг: +78

    karnager > Павлюченко 13 13 июня 2015, 20:55

    Это как раз таки тебя надо спросить, что ты имел в виду под интригой?

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    Рейтинг: +65

    KAVIRUS 13 июня 2015, 20:21

    Армяне в большинстве,вперёд!

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    Рейтинг: +11

    King 8 13 июня 2015, 20:21

    вот и сказке конец

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    Рейтинг: +78

    karnager 13 июня 2015, 20:21

    [q][/q]Вздрючил один голубок 11 волосатых натуралов

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