Армения - Португалия

В конце еще арбитры минуты две съели, своими неверными решениями!
|4 тур
|14 ноября, пятница
|22:45
|Португалия
|1:0
|Армения
|4 тур
|14 ноября, пятница
|22:45
|Португалия
|1:0
|Армения
|17 тур
|17 ноября, суббота
|23:55
|Португалия
|1:0
|Армения
|12 тур
|22 августа, среда
|20:00
|Армения
|1:1
|Португалия
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия
|8
|7
|0
|1
|11:5
|+6
|21
|2.
|Албания
|8
|4
|2
|2
|10:5
|+5
|14
|3.
|Дания
|8
|3
|3
|2
|8:5
|+3
|12
|4.
|Сербия *
|8
|2
|1
|5
|8:13
|-5
|4
|5.
|Армения
|8
|0
|2
|6
|5:14
|-9
|2
В конце еще арбитры минуты две съели, своими неверными решениями!
тупая ошибка сломала игру
3 минуты всего:(
М-да уж, кроме роналду там хоть кто нибудь играет?
Армянам дожать!
Роналду надо было ломать
2-3 интрига:)
Если даже и будет 3-3, то это не интрига
Это как раз таки тебя надо спросить, что ты имел в виду под интригой?
Армяне в большинстве,вперёд!
вот и сказке конец
[q][/q]Вздрючил один голубок 11 волосатых натуралов