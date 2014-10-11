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Расписание матчей
Евро-2024
Армения - Сербия
Армения - Сербия: обзор матча 11 октября 2014
Армения
11.10.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
73'
Р. Арзуманян
89'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Сербия
Желтая карточка
В. Ароян
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:1!
З. Тошич
Пас отдал
Д. Тадич
Замена
А. Карапетян
️️️️
М. Пиццелли
84'
Пенальти не реализован!
М. Пиццелли
83'
74'
Желтая карточка
С. Митрович
74'
Замена
А. Митрович
️️️️
Н. Гудель
ГОЛ! 1:0!
Р. Арзуманян
Пас отдал
Т. Восканян
73'
69'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
А. Дашян
️️️️
Э. Манучарян
66'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
К. Мкртчян
52'
45'
Желтая карточка
М. Настасич
26'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Л. Маркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
8
Маркос Пиццелли
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
2
Алекс
ЦЗ
10
Масис Восканян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
20
Артак Дашян
АП
17
Завен Бадоян
ЦФ
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
22
Здравко Кузманович
ЦП
16
Милош Йойич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
18
Данко Лазович
ЦФ
3-2-3-2
1
Березовский
3
Ароян
5
Арзуманян
4
Восканян
20
Айрапетян
13
Оганесян
8
Пиццелли
7
Едигарян
6
Мкртчян
11
Саркисов
22
Манучарян
4-1-1-2-2
1
Стойкович
5
Настасич
6
Иванович
13
Митрович
4
Коларов
21
Матич
6
Гудель
7
Тошич
10
Тадич
8
Маркович
9
Джорджевич
6
Мкртчян
9
Овсепян
9
Овсепян
6
Мкртчян
22
Манучарян
20
Дашян
20
Дашян
22
Манучарян
8
Пиццелли
20
Карапетян
20
Карапетян
8
Пиццелли
8
Маркович
22
Кузманович
22
Кузманович
8
Маркович
6
Гудель
9
Митрович
9
Митрович
6
Гудель
9
Джорджевич
18
Лазович
18
Лазович
9
Джорджевич
Остались в запасе
Армения
Сербия
2
Алекс
ЦЗ
10
Масис Восканян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
23
Зелько Бркич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
2
Алекс
ЦЗ
10
Масис Восканян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Геворг Каспаров
ВР
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Армения - Сербия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Республиканский
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