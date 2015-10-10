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Хорватия - Болгария
Хорватия - Болгария: обзор матча 10 октября 2015
Хорватия
10.10.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 9 тур
3 : 0
Завершен
Болгария
2'
И. Перишич
42'
И. Ракитич
81'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Болгария
Красная карточка
Д. Чоп
89'
Желтая карточка
И. Перишич
87'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Н. Калинич
86'
ГОЛ! 3:0!
Н. Калинич
Пас отдал
И. Перишич
81'
71'
Замена
М. Александров
️️️️
И. Попов
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Пьяца
60'
46'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Т. Неделев
46'
Замена
И. Иванов
️️️️
Г. Терзиев
Замена
М. Бадель
️️️️
Л. Модрич
46'
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Н. Калинич
42'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Модрич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
10
Христо Златински
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
7
Михаил Александров
ЛАЗ
0
Иво Иванов
ЦЗ
6
Асен Георгиев
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
9
Антон Карачанаков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
3-4-1-2
23
Субашич
5
Чорлука
21
Вида
11
Срна
10
Модрич
7
Ракитич
22
Пиварич
8
Ковачич
14
Перишич
16
Калинич
20
Пьяца
3-5-1-1
12
Митрев
20
Миланов
4
Терзиев
3
Александров
9
Попов
8
Неделев
0
Славчев
2
Попов
20
Тонев
10
Златински
8
Рангелов
10
Модрич
19
Бадель
19
Бадель
10
Модрич
16
Калинич
9
Крамарич
9
Крамарич
16
Калинич
20
Пьяца
22
Чоп
22
Чоп
20
Пьяца
4
Терзиев
0
Иванов
0
Иванов
4
Терзиев
9
Попов
7
Александров
7
Александров
9
Попов
8
Неделев
17
Миланов
17
Миланов
8
Неделев
Остались в запасе
Хорватия
Болгария
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
0
Благой Макенджиев
ВР
9
Антон Карачанаков
ЦП
6
Асен Георгиев
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
0
Благой Макенджиев
ВР
9
Антон Карачанаков
ЦП
6
Асен Георгиев
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Хорватия - Болгария
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт 1
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