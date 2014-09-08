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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Словакия
Украина - Словакия: обзор матча 08 сентября 2014
Украина
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
18'
Р. Мак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Словакия
90'
+1
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
85'
Желтая карточка
Ф. Кисс
Желтая карточка
Эдмар
82'
Замена
А. Громов
️️️️
О. Гусев
80'
Желтая карточка
А. Федецкий
76'
Желтая карточка
Р. Безус
71'
67'
Замена
М. Стох
️️️️
В. Вайсс
67'
Травма
В. Вайсс
Замена
Р. Безус
️️️️
К. Ковальчук
66'
63'
Замена
Ф. Кисс
️️️️
А. Немец
61'
Желтая карточка
А. Немец
37'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Желтая карточка
Я. Ракицкий
37'
35'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Т. Степаненко
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
(К)
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
9
Олег Гусев
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
2
Кирилл Ковальчук
ОП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Виктор Пековски
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Украина
1
Денис Бойко
ВР
0
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Евгений Макаренко
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
0
Павел Ребенок
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
0
Александр Гладкий
ЦФ
0
Артем Громов
ЦФ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
0
Эрик Чикош
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
20
Ракицкий
17
Федецкий
6
Степаненко
2
Ковальчук
21
Эдмар
7
Ярмоленко
9
Гусев
8
Зозуля
4-1-3-1-1
23
Козачик
2
Пекарик
6
Гьембер
4
Дюрица
15
Губочан
22
Пековски
7
Вайсс
19
Куцка
17
Гамшик
20
Мак
11
Немец
2
Ковальчук
18
Безус
18
Безус
2
Ковальчук
9
Гусев
0
Громов
0
Громов
9
Гусев
7
Вайсс
10
Стох
10
Стох
7
Вайсс
11
Немец
8
Кисс
8
Кисс
11
Немец
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
Остались в запасе
Украина
Словакия
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Денис Бойко
ВР
0
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
0
Павел Ребенок
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
0
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
0
Эрик Чикош
ЦЗ
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Остались в запасе
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Денис Бойко
ВР
0
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
0
Павел Ребенок
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
0
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
11
Якуб Сильвестр
ЦФ
0
Эрик Чикош
ЦЗ
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Ян Козак-младший
Статистика матча Украина - Словакия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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