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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 22 января 2014
Милан
22.01.2014, среда, 23:59
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Удинезе
6'
М. Балотелли
41'
Л. Муриэль (П)
76'
Н. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Удинезе
90'
+3
Замена
Д. Пинци
️️️️
А. Лаццари
Замена
И. Абате
️️️️
У. Эмануэльсон
86'
Желтая карточка
Ф. Мексес
85'
Желтая карточка
К. Хонда
82'
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Ночерино
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Н. Лопес
74'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Л. Муриэль
71'
Желтая карточка
Данило
68'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Б. Фернандеш
Желтая карточка
М. Де Шильо
64'
Желтая карточка
В. Бирса
52'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Муриэль
Замена
Ф. Мексес
️️️️
К. Сапата
35'
34'
Желтая карточка
Т. Арто
11'
Желтая карточка
А. Лаццари
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Ночерино
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
(К)
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
(К)
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ОП
10
Андреа Лаццари
ОП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
32
Марко Пинато
ЦЗ
36
Лука Лотти
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
42
Андрей Модич
ЦП
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
25
Сапата
23
Рами
22
Де Шильо
34
Де Йонг
23
Бирса
23
Ночерино
10
Кака
70
Робиньо
45
Балотелли
3-4-1-1-1
23
Бркич
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
10
Лаццари
11
Силва
25
Аллан
8
Фернандеш
10
Муриэль
25
Сапата
5
Мексес
5
Мексес
25
Сапата
18
Эмануэльсон
20
Абате
20
Абате
18
Эмануэльсон
23
Ночерино
3
Хонда
3
Хонда
23
Ночерино
10
Лаццари
3
Пинци
3
Пинци
10
Лаццари
8
Фернандеш
37
Перейра
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Муриэль
11
Лопес
11
Лопес
10
Муриэль
Остались в запасе
Милан
Удинезе
42
Андрей Модич
ЦП
41
Алессандро Мастальи
ЦП
32
Марко Пинато
ЦЗ
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
36
Лука Лотти
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
42
Андрей Модич
ЦП
41
Алессандро Мастальи
ЦП
32
Марко Пинато
ЦЗ
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
36
Лука Лотти
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Милан - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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