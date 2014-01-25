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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй
Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 января 2014
Рочдейл
25.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
Рочдейл
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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Рочдейл
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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2025.04.10 20:39
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«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
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2020.01.15 00:58
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Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
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Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
2018.02.19 00:14
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2018.02.19 00:05
1
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2018.02.18 20:55
6
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
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