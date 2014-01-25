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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 25 января 2014
Борнмут
25.01.2014, суббота, 16:45
Англия. Кубок, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
26'
В. Мозес
58'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Ливерпуль
84'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ф. Коутиньо
83'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
В. Мозес
Замена
Б. Питман
️️️️
Г. Артер
77'
73'
Замена
Д. Фланаган
️️️️
М. Келли
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Ритчи
72'
Замена
Т. Рантие
️️️️
М. Пью
71'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Суарес
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Ли Камп
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЛЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ПЗ
8
Марк Пью
ЛП
32
Юнан О'Кейн
ОП
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
45
Стивен Зама
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
3-3-3-1
1
Камп
30
Ритчи
19
Уорд
4
Элфик
21
Дэниелс
32
О'Кейн
2
Фрэнсис
8
Пью
31
Артер
16
Сурман
11
Граббан
4-3-1-2
25
Джонс
16
Келли
2
Туре
37
Шкртел
26
Сиссоко
11
Мозес
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
9
Суарес
15
Старридж
30
Ритчи
10
Фрейзер
10
Фрейзер
30
Ритчи
31
Артер
11
Питман
11
Питман
31
Артер
8
Пью
9
Рантие
9
Рантие
8
Пью
16
Келли
20
Фланаган
20
Фланаган
16
Келли
11
Коутиньо
18
Альберто
18
Альберто
11
Коутиньо
11
Мозес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Мозес
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
45
Стивен Зама
ЦЗ
22
Симон Миньоле
ВР
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Остались в запасе
45
Стивен Зама
ЦЗ
22
Симон Миньоле
ВР
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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