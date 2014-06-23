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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
США - Португалия
США - Португалия: обзор матча 23 июня 2014
США
23.06.2014, понедельник, 02:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Португалия
64'
Д. Джонс
81'
К. Демпси
5'
Нани
90+5'
С. Варела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Португалия
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Варела
Пас отдал
К. Роналду
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Г. Зуси
90'
+1
Замена
К. Вондоловски
️️️️
К. Демпси
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Демпси
Пас отдал
Г. Зуси
81'
Желтая карточка
Д. Джонс
75'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
А. Бедойя
71'
69'
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонс
64'
46'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Алмейда
16'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Поштига
15'
Травма
Э. Поштига
5'
ГОЛ! 0:1!
Нани
Пас отдал
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЛЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
23
Фабиан Джонсон
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЛП
15
Кайл Беккерман
ОП
11
Алехандро Бедойя
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Грэм Зуси
ПП
8
Клинт Демпси
(К)
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
0
Жоао Перейра
ЛЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Андре Алмейда
ПЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ОП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Омар Гонсалес
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
16
Юлиан Грин
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
9
Эдер
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-3-1
12
Ховард
7
Бисли
5
Бислер
20
Кэмерон
23
Джонсон
15
Беккерман
11
Бедойя
13
Джонс
4
Брэдли
19
Зуси
8
Демпси
4-1-2-1-2
22
Бету
0
Алмейда
0
Кошта
2
Алвеш
0
Перейра
4
Велозу
0
Мейрелеш
8
Моутинью
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
11
Бедойя
22
Йедлин
22
Йедлин
11
Бедойя
19
Зуси
3
Гонсалес
3
Гонсалес
19
Зуси
8
Демпси
18
Вондоловски
18
Вондоловски
8
Демпси
0
Алмейда
14
Карвалью
14
Карвалью
0
Алмейда
23
Поштига
9
Эдер
9
Эдер
23
Поштига
0
Мейрелеш
18
Варела
18
Варела
0
Мейрелеш
Остались в запасе
США
Португалия
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
16
Юлиан Грин
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рафа
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
16
Юлиан Грин
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
15
Рафа
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча США - Португалия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Амазония
Где смотреть матч:
"Россия 1" 01:45 (прямая)
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