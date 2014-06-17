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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гана - США
Гана - США: обзор матча 17 июня 2014
Гана
17.06.2014, вторник, 02:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
США
81'
А. Айю
1'
К. Демпси
84'
Д. Энтони Брукс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - США
Желтая карточка
С. Мунтари
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Энтони Брукс
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
А. Гьян
81'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Атсу
77'
76'
Замена
Г. Зуси
️️️️
А. Бедойя
Замена
М. Эссьен
️️️️
М. Рабиу
70'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Ж. Айю
58'
46'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
М. Бислер
Желтая карточка
М. Рабиу
30'
22'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Ж. Алтидор
20'
Травма
Ж. Алтидор
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
20
Квадво Асамоа
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Даниэль Опаре
ПЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Салли Мунтари
ЦП
9
Жордан Айю
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
США
12
Тим Ховард
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЛЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
23
Фабиан Джонсон
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЛП
15
Кайл Беккерман
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
8
Клинт Демпси
ЦФ
Гана
1
Стивен Адамс
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
5
Майкл Эссьен
ОП
14
Альберт Адома
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Маджид Уорис
ЦФ
США
22
Ник Римандо
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Омар Гонсалес
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
19
Грэм Зуси
ЦП
16
Юлиан Грин
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
0
Арон Йоханссон
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Квараси
20
Асамоа
4
Менса
21
Бойе
4
Опаре
13
Рабиу
11
Мунтари
10
Айю
7
Атсу
3
Гьян
9
Айю
4-1-3-2
12
Ховард
23
Джонсон
5
Бислер
20
Кэмерон
7
Бисли
15
Беккерман
11
Бедойя
4
Брэдли
13
Джонс
8
Демпси
17
Алтидор
13
Рабиу
5
Эссьен
5
Эссьен
13
Рабиу
7
Атсу
14
Адома
14
Адома
7
Атсу
9
Айю
9
Боатенг
9
Боатенг
9
Айю
5
Бислер
6
Брукс
6
Брукс
5
Бислер
11
Бедойя
19
Зуси
19
Зуси
11
Бедойя
17
Алтидор
0
Йоханссон
0
Йоханссон
17
Алтидор
Остались в запасе
Гана
США
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
1
Стивен Адамс
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
2
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
18
Маджид Уорис
ЦФ
22
Ник Римандо
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Омар Гонсалес
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
16
Юлиан Грин
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
15
Рашид Сумаила
ЦЗ
1
Стивен Адамс
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
2
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
18
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Римандо
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Омар Гонсалес
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Брэд Дэвис
ЛП
16
Юлиан Грин
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Статистика матча Гана - США
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Арена дас Дунас
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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