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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Армавир
Кубань (ЛФЛ) - Армавир: обзор матча 17 ноября 2013
Кубань (ЛФЛ)
17.11.2013, воскресенье, 12:30
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Армавир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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Кубань (ЛФЛ)
Армавир
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
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2025.07.09 08:22
Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
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2020.12.12 11:54
«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей
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