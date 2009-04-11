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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Рекреативо
Барселона - Рекреативо: обзор матча 11 апреля 2009
Барселона
11.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Рекреативо
2'
А. Иньеста
68'
Н. Моррис (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Рекреативо
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Замена
А. Глеб
️️️️
А. Иньеста
Замена
К. Акале
️️️️
С. Найяр
Замена
М. Эрсен
️️️️
М. Рубен
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Моррис
Замена
С. Кейта
️️️️
Б. Кркич
Замена
Хави
️️️️
Э. Гудьонсен
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Т. Анри
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
22
Эйдур Гудьонсен
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Рекреативо
13
Асьер Риесго
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Андрес Ламас
ЦЗ
13
Ален Неф
ПЗ
15
Марко Рубен
ЛВ
11
Сиси
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Рафа Барбер
ЦП
17
Хавьер Камуньяс
ПВ
19
Себастьян Найяр
ЦФ
Главный тренер
Маноло Самбрано
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Рекреативо
13
Роберто
ВР
16
Кике Альварес
ЦЗ
20
Поли
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
28
Канга Акале
ПП
28
Мартин Эрсен
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
0
Сильвинью
4
Маркес
4
Касерес
10
Алвес
8
Иньеста
5
Бускетс
22
Гудьонсен
10
Месси
12
Анри
9
Кркич
4-3-2-1
13
Риесго
13
Неф
13
Моррис
3
Ламас
20
Касадо
11
Сиси
18
Фуэго
17
Рафа Барбер
17
Камуньяс
15
Рубен
19
Найяр
8
Иньеста
11
Глеб
11
Глеб
8
Иньеста
22
Гудьонсен
6
Хави
6
Хави
22
Гудьонсен
9
Кркич
20
Кейта
20
Кейта
9
Кркич
15
Рубен
28
Эрсен
28
Эрсен
15
Рубен
19
Найяр
28
Акале
28
Акале
19
Найяр
Остались в запасе
Барселона
Рекреативо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Кике Альварес
ЦЗ
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
Главный тренер
Маноло Самбрано
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
16
Кике Альварес
ЦЗ
20
Поли
ЦЗ
13
Роберто
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Самбрано
Статистика матча Барселона - Рекреативо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
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1 : 0
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0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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