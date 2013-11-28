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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 ноября 2013
Луч
28.11.2013, четверг, 09:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
47'
А. Кацаев
94'
В. Романенко
100'
Р. Корян (П)
90+2'
Р. Славнов
103'
А. Радченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Р. Корян
111'
110'
Желтая карточка
С. Нестеренко
103'
ГОЛ! 3:2!
А. Радченко
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Корян
100'
ГОЛ! 2:1!
В. Романенко
94'
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Славнов
Желтая карточка
Д. Клопков
90'
+1
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Кудряшов
80'
78'
Замена
А. Радченко
️️️️
Э. Зураев
Желтая карточка
Д. Гриднев
74'
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кацаев
73'
Травма
Д. Семочко
68'
58'
Замена
Г. Гогуа
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
М. Соловей
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Кацаев
47'
Замена
Д. Клопков
️️️️
П. Могилевский
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
12
Сергей Пономаренко
ЛП
3
Михаил Соловей
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
(К)
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
АП
4
Роман Славнов
(К)
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Луч
55
Артем Штанько
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-1-4-1
56
Довбня
2
Кренделев
23
Джиоев
23
Могилевский
25
Семочко
3
Соловей
12
Пономаренко
13
Кудряшов
56
Гриднев
10
Кацаев
9
Корян
3-2-3-1-1
16
Агапов
10
Никифоров
5
Нестеренко
3
Удалый
7
Зураев
85
Попов
4
Славнов
27
Мурнин
13
Замалиев
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
10
Кацаев
77
Романенко
77
Романенко
10
Кацаев
23
Могилевский
44
Клопков
44
Клопков
23
Могилевский
13
Кудряшов
39
Михалев
39
Михалев
13
Кудряшов
27
Мурнин
7
Гогуа
7
Гогуа
27
Мурнин
7
Зураев
27
Радченко
27
Радченко
7
Зураев
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Динамо
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