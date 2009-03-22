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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 22 марта 2009
Барселона
22.03.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
6 : 0
Завершен
Малага
19'
Хави
25'
Л. Месси
32'
Т. Анри
45'
С. Это'О
52'
Д. Алвес
56'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
Желтая карточка
Э. Гудьонсен
Замена
А. Феррейра
️️️️
А. Луке
Замена
Б. Кркич
️️️️
Хави
Замена
Дуда
️️️️
Лоло
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Гамес
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 6:0!
С. Это'О
Пас отдал
Т. Анри
ГОЛ! 5:0!
Д. Алвес
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 4:0!
С. Это'О
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 3:0!
Т. Анри
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Лоло
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Хави
Пас отдал
С. Это'О
19'
18'
Желтая карточка
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Альберт Луке
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
8
Лоло
ЦП
8
Фернандо
АП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Пере Марти
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
0
Сильвинью
4
Маркес
4
Касерес
10
Алвес
8
Иньеста
42
Туре
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-2-2-1
13
Гоитиа
18
Гамес
24
Росарио
25
Куадрадо
23
Начо
32
Апоньо
8
Лоло
8
Фернандо
5
Луке
9
Бальеста
8
Иньеста
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Иньеста
6
Хави
9
Кркич
9
Кркич
6
Хави
5
Луке
15
Адриану Феррейра
15
Адриану Феррейра
5
Луке
18
Гамес
20
Гаспар
20
Гаспар
18
Гамес
8
Лоло
17
Дуда
17
Дуда
8
Лоло
Остались в запасе
Барселона
Малага
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4
Пере Марти
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
4
Пере Марти
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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