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Расписание матчей
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Эшторил - Севилья
Эшторил - Севилья: обзор матча 19 сентября 2013
Эшторил
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
61'
Б. Мигел
59'
Витоло
77'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Севилья
Замена
Ж. Педро
️️️️
Филипе
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Морено
72'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Б. Рабельо
Замена
А. Луис
️️️️
Ману
72'
66'
Замена
И. Ракитич
️️️️
В. Иборра
65'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
Г. Фернандеш
️️️️
Х. Бальбоа
64'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мигел
Пас отдал
Эвандро
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Витоло
Пас отдал
М. Марин
39'
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
Эвандро
39'
Желтая карточка
Бабанко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
7
Ману
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
4
Бруну Мигел
ЦЗ
66
Филипе
ЦП
55
Бабанко
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
15
Эвандро
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Брайан Рабельо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
22
Марко Марин
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эшторил
1
Рикарду Рибейру
ВР
21
Жоау Педру
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
25
Диогу Амаду
ОП
9
Бруно Лопес
ЦФ
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-4-3
13
да Силва
7
Ману
2
Тавареш
4
Мигел
66
Филипе
13
Гонсалу
15
Эвандро
55
Бабанко
92
Себа
7
Бальбоа
9
Леал
4-3-2-1
13
Варас
3
Наварро
16
Кала
90
Фигейраш
5
Морено
10
Рабельо
10
Иборра
25
Мбиа
22
Марин
7
Витоло
70
Бакка
7
Бальбоа
10
Фернандеш
10
Фернандеш
7
Бальбоа
7
Ману
5
Андерсон Луис
5
Андерсон Луис
7
Ману
66
Филипе
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
66
Филипе
10
Иборра
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Иборра
10
Рабельо
29
Самперио
29
Самперио
10
Рабельо
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Эшторил
Севилья
21
Жоау Педру
ЦЗ
9
Бруно Лопес
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
25
Диогу Амаду
ОП
Главный тренер
Марку Силва
34
Бету
ВР
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Жоау Педру
ЦЗ
9
Бруно Лопес
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
25
Диогу Амаду
ОП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эшторил - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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