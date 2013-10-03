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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Тун
Генк - Тун: обзор матча 03 октября 2013
Генк
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тун
55'
Ж. Горью
63'
Й. Фоссен
90+3'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Тун
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Б. Люти
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Ф. Камю
88'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Т. Буффель
73'
72'
Замена
М. Крстич
️️️️
Н. Феррейра
68'
Желтая карточка
Л. Шинкель
64'
Замена
К. Шнойвли
️️️️
Кассио
Замена
А. Тимбе Масика
️️️️
Б. Де Кеулаер
64'
ГОЛ! 2:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
А. Нгонгка
63'
60'
Замена
Б. Садик
️️️️
М. Шнойвли
ГОЛ! 1:0!
Ж. Горью
Пас отдал
Ф. Камю
55'
Желтая карточка
К. Кулибали
53'
48'
Желтая карточка
А. Виттвер
15'
Желтая карточка
Д. Хедигер
Желтая карточка
Кара
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Тун
91
Гийом Февр
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
26
Томас Райнманн
ЦЗ
3
Лукас Шинкель
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
21
Нельсон Феррейра
ЦП
17
Деннис Хедигер
ЦП
16
Кассио
ПП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
6
Ким Оджо
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Тун
22
Давид Мосер
ВР
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
10
Милош Крстич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
4-5-1
26
Котелеш
3
Кулибали
5
Кара
3
Чиманга
16
Нгонгка
17
Горью
2
Кумордзи
7
Буффель
23
Камю
10
Де Кеулаер
9
Фоссен
3-2-3-2
91
Февр
8
Зигфрид
26
Райнманн
3
Шинкель
22
Люти
28
Виттвер
16
Кассио
17
Хедигер
21
Феррейра
77
Мартинес
15
Шнойвли
7
Буффель
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
7
Буффель
10
Де Кеулаер
40
Масика
40
Масика
10
Де Кеулаер
23
Камю
8
Схрайверс
8
Схрайверс
23
Камю
21
Феррейра
10
Крстич
10
Крстич
21
Феррейра
16
Кассио
20
Шнойвли
20
Шнойвли
16
Кассио
15
Шнойвли
9
Садик
9
Садик
15
Шнойвли
Остались в запасе
Генк
Тун
6
Ким Оджо
ЦФ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
22
Давид Мосер
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
6
Ким Оджо
ЦФ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
Остались в запасе
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
22
Давид Мосер
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Генк - Тун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Цегека Арена
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