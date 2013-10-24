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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - АПОЭЛ
Бордо - АПОЭЛ: обзор матча 24 октября 2013
Бордо
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
24'
Л. Сане
90'
Энрике
45'
Э. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - АПОЭЛ
ГОЛ! 2:1!
Энрике
Пас отдал
Д. Ролан
90'
79'
Замена
Т. Гомеш
️️️️
Э. Алонефтис
Желтая карточка
Л. Сане
73'
Замена
Х. Сако
️️️️
Л. Обраньяк
72'
Замена
Ж. Фобер
️️️️
А. Савье
71'
71'
Замена
М. Будимир
️️️️
Э. Гонсалвеш
61'
Замена
Г. Мандука
️️️️
Н. Александру
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Г. Сертик
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гонсалвеш
Пас отдал
Э. Алонефтис
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Сертик
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
8
Кристиан
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
9
Хади Сако
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
27
Ариц Борда
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
8
Тиагу Гомеш
АП
18
Селим Бенашур
АП
9
Марио Будимир
ЦФ
3-2-3-2
16
Каррассо
21
Энрике
5
Бреше
22
Сане
29
Пундж
21
Шальме
7
Траоре
22
Сертик
7
Обраньяк
4
Ролан
6
Савье
3-5-1-1
78
Пардо
28
Мариу Сержиу
26
Оливейра
3
Гильерме
10
Хараламбидис
26
Мораиш
16
Винисиус
11
Александру
46
Алонефтис
8
Кристиан
10
Гонсалвеш
6
Савье
36
Фобер
36
Фобер
6
Савье
7
Обраньяк
9
Сако
9
Сако
7
Обраньяк
22
Сертик
14
Диабате
14
Диабате
22
Сертик
10
Гонсалвеш
9
Будимир
9
Будимир
10
Гонсалвеш
11
Александру
21
Мандука
21
Мандука
11
Александру
46
Алонефтис
8
Гомеш
8
Гомеш
46
Алонефтис
Остались в запасе
Бордо
АПОЭЛ
1
Кевин Олимпа
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Главный тренер
Франсис Жийо
27
Ариц Борда
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
18
Селим Бенашур
АП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Остались в запасе
27
Ариц Борда
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
18
Селим Бенашур
АП
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Бордо - АПОЭЛ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Шабан Дельма
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