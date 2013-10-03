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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Маккаби
Бордо - Маккаби: обзор матча 03 октября 2013
Бордо
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
1 : 2
Завершен
Маккаби
48'
Жуссие
71'
Б. Ицхаки
80'
М. Дор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Маккаби
Желтая карточка
А. Савье
90'
+3
Желтая карточка
Л. Обраньяк
90'
+3
89'
Замена
Д. Эйнбиндер
️️️️
Б. Ицхаки
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Дор
Пас отдал
Р. Прица
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Л. Н'Гуэмо
77'
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ицхаки
Пас отдал
Р. Прица
65'
Замена
М. Дор
️️️️
М. Ради
63'
Желтая карточка
К. Гарсиа
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
62'
Замена
А. Савье
️️️️
Н. Морис-Белэй
62'
Желтая карточка
Ж. Бреше
52'
ГОЛ! 1:0!
Жуссие
Пас отдал
Д. Ролан
48'
46'
Замена
Н. Митрович
️️️️
О. Альтман
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Х. Сако
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Бордо
26
Ажбе Юг
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
22
Никола Митрович
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Гаэль Марголис
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
4-3-3
1
Олимпа
29
Пундж
5
Бреше
22
Сане
21
Шальме
20
Жуссие
7
Траоре
21
Н'Гуэмо
9
Сако
4
Ролан
19
Морис-Белэй
3-4-3
25
Хуан Пабло
31
Гарсиа
18
Тиби
20
Бен Харуш
21
Йейни
7
Ради
6
Альберман
51
Альтман
7
Захави
22
Прица
10
Ицхаки
21
Н'Гуэмо
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
21
Н'Гуэмо
9
Сако
7
Обраньяк
7
Обраньяк
9
Сако
19
Морис-Белэй
6
Савье
6
Савье
19
Морис-Белэй
51
Альтман
22
Митрович
22
Митрович
51
Альтман
10
Ицхаки
9
Эйнбиндер
9
Эйнбиндер
10
Ицхаки
7
Ради
15
Дор
15
Дор
7
Ради
Остались в запасе
Бордо
Маккаби
26
Ажбе Юг
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
30
Гаэль Марголис
ЦФ
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
26
Ажбе Юг
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
30
Гаэль Марголис
ЦФ
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Бордо - Маккаби
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Шабан Дельма
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