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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - АПОЭЛ
Маккаби - АПОЭЛ: обзор матча 19 сентября 2013
Маккаби
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - АПОЭЛ
Пенальти не реализован!
Б. Ицхаки
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Гильерме
90'
+2
Замена
Т. Гомеш
️️️️
Э. Алонефтис
86'
Замена
Э. Кабрал
️️️️
Э. Гонсалвеш
78'
Замена
К. Шеридан
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
М. Даббур
️️️️
Т. Бен-Хаим II
77'
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
М. Ради
69'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим II
45'
+1
Замена
О. Бен Харуш
️️️️
Мане
43'
41'
Желтая карточка
К. Хараламбидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
2
Мане
ЛЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Паулу Соуза
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
27
Ариц Борда
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
8
Кристиан
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Гаэль Марголис
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
55
Элдер Кабрал
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
3-3-4
25
Хуан Пабло
2
Мане
31
Гарсиа
18
Тиби
22
Митрович
7
Ради
21
Йейни
7
Захави
11
Бен-Хаим II
22
Прица
15
Дор
4-5-1
78
Пардо
28
Мариу Сержиу
27
Борда
26
Оливейра
3
Гильерме
10
Хараламбидис
46
Алонефтис
26
Мораиш
16
Винисиус
8
Кристиан
10
Гонсалвеш
2
Мане
20
Бен Харуш
20
Бен Харуш
2
Мане
7
Ради
10
Ицхаки
10
Ицхаки
7
Ради
11
Бен-Хаим II
9
Даббур
9
Даббур
11
Бен-Хаим II
10
Хараламбидис
9
Шеридан
9
Шеридан
10
Хараламбидис
10
Гонсалвеш
55
Кабрал
55
Кабрал
10
Гонсалвеш
46
Алонефтис
8
Гомеш
8
Гомеш
46
Алонефтис
Остались в запасе
Маккаби
АПОЭЛ
30
Гаэль Марголис
ЦФ
1
Барал Леви
ВР
6
Гал Альберман
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Дионисиос Хиотис
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
30
Гаэль Марголис
ЦФ
1
Барал Леви
ВР
6
Гал Альберман
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Маккаби - АПОЭЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Блумфилд
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