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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зюлте-Варегем - Марибор
Зюлте-Варегем - Марибор: обзор матча 24 октября 2013
Зюлте-Варегем
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 3
Завершен
Марибор
12'
Д. Де Фаув
21'
М. Чрнич
34'
А. Мертель
49'
Д. Мезга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Марибор
90'
Замена
А. Дервишевич
️️️️
М. Таварес
86'
Замена
Р. Моравац
️️️️
Д. Мезга
84'
Желтая карточка
А. Райчевич
Замена
М. Н'Диай
️️️️
И. Конте
72'
59'
Желтая карточка
Ж. Филипович
59'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
М. Чрнич
57'
Желтая карточка
Аргус
57'
Вторая желтая
М. Милец
54'
Желтая карточка
М. Милец
Желтая карточка
Х. Хабибу
51'
49'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мезга
Пас отдал
М. Таварес
Замена
Р. Касерес
️️️️
Т. Азар
46'
Замена
И. Силла
️️️️
Ф. Дюплюс
46'
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Мертель
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Чрнич
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Фаув
Пас отдал
Т. Азар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Стив Кольпар
ЦЗ
24
Карел Д'Ане
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
92
Матич Чрнич
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Формоз Менди
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
8
Карим Тарфи
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
45
Нейч Мевля
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
25
Ранко Моравац
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
17
Нусмир Файич
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Боссут
18
Дюплюс
3
Кольпар
24
Д'Ане
2
Де Фаув
19
Маланда
24
Кумс
9
Азар
15
Конте
11
Нассенс
10
Хабибу
4-2-2-2
33
Ханданович
22
Милец
28
Вилер
32
Аргус
26
Райчевич
70
Мертель
5
Филипович
92
Чрнич
78
Мезга
9
Таварес
14
Менди
9
Азар
15
Касерес
15
Касерес
9
Азар
15
Конте
13
Н'Диай
13
Н'Диай
15
Конте
18
Дюплюс
26
Силла
26
Силла
18
Дюплюс
78
Мезга
25
Моравац
25
Моравац
78
Мезга
92
Чрнич
14
Цвиянович
14
Цвиянович
92
Чрнич
9
Таварес
21
Дервишевич
21
Дервишевич
9
Таварес
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Марибор
5
Формоз Менди
ЦЗ
8
Карим Тарфи
ЦП
89
Себастьян Брюззезе
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
45
Нейч Мевля
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
5
Формоз Менди
ЦЗ
8
Карим Тарфи
ЦП
89
Себастьян Брюззезе
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Остались в запасе
45
Нейч Мевля
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Зюлте-Варегем - Марибор
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Ян Брейдель
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