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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Уиган Атлетик - Рубин
Уиган Атлетик - Рубин: обзор матча 24 октября 2013
Уиган Атлетик
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
40'
Н. Пауэлл
15'
А. Прудников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Рубин
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
82'
Желтая карточка
К. Мавинга
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ж. Гомес
76'
73'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Прудников
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Ж. Босежур
68'
67'
Замена
С. Навас
️️️️
Р. Шаронов
66'
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Холт
63'
58'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Торбинский
54'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Желтая карточка
Р. Шоттон
49'
Желтая карточка
Л. Барнетт
42'
ГОЛ! 1:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Б. Уотсон
40'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Прудников
Пас отдал
К. Мавинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
(К)
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
26
Бен Уотсон
ОП
26
Крис Маккэн
ОП
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Жорди Гомес
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
33
Карсон
3
Крэйни
25
Барнетт
5
Шоттон
17
Бойс
26
Уотсон
26
Маккэн
22
Босежур
25
Пауэлл
16
Гомес
27
Холт
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
17
Мавинга
76
Шаронов
5
Маркано
15
Кисляк
6
М'Вила
6
Торбинский
7
Рязанцев
26
Еременко
89
Прудников
16
Гомес
20
МакМанаман
20
МакМанаман
16
Гомес
22
Босежур
16
МакКлин
16
МакКлин
22
Босежур
27
Холт
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Холт
76
Шаронов
44
Навас
44
Навас
76
Шаронов
89
Прудников
61
Карадениз
61
Карадениз
89
Прудников
6
Торбинский
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Торбинский
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рубин
21
Ли Николлс
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
31
Алексей Березин
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Уиган Атлетик - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
22:55 "Спорт Плюс" (прямая)
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