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Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Стандард
Эльфсборг - Стандард: обзор матча 03 октября 2013
Эльфсборг
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
23'
В. Классон
62'
Д. Муджанги-Биа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльфсборг - Стандард
Замена
С. Хедлунд
️️️️
Л. Нильссон
86'
79'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
М. Батшуайи
Замена
М. Бангура
️️️️
М. Бекманн
76'
Замена
Й. Йоргенсен
️️️️
В. Классон
70'
63'
Замена
П. М'Поку
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Муджанги-Биа
Пас отдал
И. Эзекиель
46'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Й. Бюйенс
44'
Желтая карточка
И. Эзекиель
Желтая карточка
С. Ишизаки
44'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
С. Ишизаки
23'
17'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Желтая карточка
В. Классон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
1
Кевин Эллегаард
ВР
6
Йон Юнссон
ЦЗ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
24
Стефан Ишизаки
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Лассе Нильссон
ЦФ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
25
Кану
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Эльфсборг
30
Аббас Хассан
ВР
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
19
Симон Хедлунд
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
Стандард
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-3-1-2
1
Эллегаард
6
Юнссон
8
Хольмен
13
Ларссон
15
Кларстрем
24
Ишизаки
8
Свенссон
7
Роден
7
Классон
26
Бекманн
9
Нильссон
4-3-2
1
Кавашима
8
Стам
25
Кану
33
Озтюрк
37
ван Дамм
71
Бюйенс
63
Муджанги-Биа
16
Карсела-Гонсалес
44
Батшуайи
70
Эзекиель
26
Бекманн
18
Бангура
18
Бангура
26
Бекманн
9
Нильссон
19
Хедлунд
19
Хедлунд
9
Нильссон
7
Классон
11
Йоргенсен
11
Йоргенсен
7
Классон
71
Бюйенс
21
Ванкер
21
Ванкер
71
Бюйенс
44
Батшуайи
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
44
Батшуайи
16
Карсела-Гонсалес
40
М'Поку
40
М'Поку
16
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
Эльфсборг
Стандард
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Антони Морис
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Эльфсборг - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Бурос Арена
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