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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эсбьерг - Зальцбург
Эсбьерг - Зальцбург: обзор матча 03 октября 2013
Эсбьерг
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
89'
П. Диуф
6'
Алан
38'
Алан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Зальцбург
Желтая карточка
Я. Анкерсен
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
П. Диуф
Пас отдал
Й. Кнудсен
89'
86'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
В. Бериша
Замена
М. Бергвольд
️️️️
М. Леквен
83'
71'
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
Алан
62'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Мане
Желтая карточка
М. Леквен
60'
Замена
Й. Расмуссен
️️️️
М. ван Бурен
58'
Замена
П. Диуф
️️️️
Э. Люнг
55'
52'
Желтая карточка
К. Кампль
38'
ГОЛ! 0:2!
Алан
31'
Желтая карточка
Х. Сориано
6'
ГОЛ! 0:1!
Алан
Пас отдал
Х. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Фредерик Реннов
ВР
33
Йенс Бертель-Аску
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
10
Эмиль Люнг
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Алан
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
31
Йеспер Расмуссен
ЦП
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
81
Душан Швенто
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
4-3-1-2
1
Реннов
33
Бертель-Аску
2
Анкерсен
4
Хансен
3
Кнудсен
20
Андреасен
9
Анкерсен
6
Леквен
10
ван Бурен
90
Бакенга
10
Люнг
3-2-2-1-2
25
Гулачи
5
Рамальо
13
Хинтереггер
20
Родней
27
Швеглер
17
Ульмер
44
Кампль
23
Бериша
10
Мане
19
Сориано
11
Алан
10
ван Бурен
31
Расмуссен
31
Расмуссен
10
ван Бурен
6
Леквен
5
Бергвольд
5
Бергвольд
6
Леквен
10
Люнг
30
Диуф
30
Диуф
10
Люнг
11
Алан
24
Ляйтгеб
24
Ляйтгеб
11
Алан
23
Бериша
25
Хирлендер
25
Хирлендер
23
Бериша
10
Мане
31
Илсанкер
31
Илсанкер
10
Мане
Остались в запасе
Эсбьерг
Зальцбург
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
8
Йеппе Андерсен
ОП
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
8
Йеппе Андерсен
ОП
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
81
Душан Швенто
ЦП
Статистика матча Эсбьерг - Зальцбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Блю Вотер Арена
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