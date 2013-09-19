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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Суонси
Валенсия - Суонси: обзор матча 19 сентября 2013
Валенсия
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Суонси
14'
В. Бони
58'
Мичу
62'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Суонси
Желтая карточка
Э. Банега
78'
77'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Мичу
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Каналес
66'
65'
Замена
Р. Лама
️️️️
Н. Дайер
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Де Гузман
Замена
Д. Пабон
️️️️
С. Фегули
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Мичу
Пас отдал
А. Посуэло
56'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
А. Ранхель
Желтая карточка
Х. Фуэго
45'
+1
14'
Желтая карточка
А. Ранхель
Замена
Р. Кошта
️️️️
Ф. Картабия
14'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
Мичу
Красная карточка
А. Рами
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Гуаита
22
Матье
23
Рами
19
Барраган
8
Фегули
11
Банега
18
Фуэго
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Картабия
9
Поштига
4-3-3
13
Ворм
19
Тиндалли
22
Ранхель
15
Чико
5
Амат
8
Посуэло
87
Каньяс
18
Де Гузман
2
Бони
12
Дайер
25
Мичу
20
Каналес
24
Бернат
24
Бернат
20
Каналес
10
Картабия
20
Кошта
20
Кошта
10
Картабия
8
Фегули
11
Пабон
11
Пабон
8
Фегули
22
Ранхель
4
Дэвис
4
Дэвис
22
Ранхель
25
Мичу
26
Шелви
26
Шелви
25
Мичу
12
Дайер
14
Лама
14
Лама
12
Дайер
Остались в запасе
Валенсия
Суонси
25
Диего Алвес
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Валенсия - Суонси
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Месталья
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