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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Арсенал
Боруссия Д - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2013
Боруссия Д
06.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
62'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Арсенал
90'
+1
Замена
Т. Вермален
️️️️
Т. Росицки
90'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
86'
75'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
С. Касорла
Замена
Й. Хофманн
️️️️
С. Бендер
75'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
74'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
Желтая карточка
Р. Левандовски
41'
23'
Желтая карточка
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Томаш Росицки
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Озил
8
Касорла
9
Жиру
5
Бендер
7
Хофманн
7
Хофманн
5
Бендер
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
8
Касорла
18
Монреаль
18
Монреаль
8
Касорла
10
Росицки
4
Вермален
4
Вермален
10
Росицки
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
Остались в запасе
Боруссия Д
Арсенал
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Боруссия Д - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"СпортХит" 23:30 (прямая)
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