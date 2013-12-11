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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Селтик
Барселона - Селтик: обзор матча 11 декабря 2013
Барселона
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
6 : 1
Завершен
Селтик
7'
Ж. Пике
40'
Педро
45'
Неймар
48'
Неймар
58'
Неймар
72'
К. Тельо
88'
Г. Самарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Селтик
88'
ГОЛ! 6:1!
Г. Самарас
Пас отдал
Ч. Малгрю
82'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
А. Мэтьюз
Замена
Ж. Мари Донгу
️️️️
Неймар
81'
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Бускетс
73'
ГОЛ! 6:0!
К. Тельо
Пас отдал
Адриано
72'
69'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
69'
Замена
К. Коммонс
️️️️
Н. Биттон
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
63'
ГОЛ! 5:0!
Неймар
Пас отдал
Адриано
58'
ГОЛ! 4:0!
Неймар
Пас отдал
Хави
48'
46'
Замена
Ч. Малгрю
️️️️
Т. Пукки
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
М. Монтойя
45'
Желтая карточка
С. Роберто
41'
40'
Желтая карточка
С. Браун
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Неймар
40'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Барселона
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
33
Бахрудин Атажич
ЦФ
17
Амидо Бальде
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
14
Маскерано
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
6
Роберто
6
Хави
10
Неймар
9
Педро
4
Санчес
4-1-2-3
17
Форстер
4
ван Дейк
2
Мэтьюз
4
Эмброуз
23
Лустиг
55
Биттон
16
Ледли
8
Браун
11
Бурригтер
30
Самарас
20
Пукки
10
Неймар
39
Донгу
39
Донгу
10
Неймар
5
Бускетс
8
Сонг
8
Сонг
5
Бускетс
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
20
Пукки
4
Малгрю
4
Малгрю
20
Пукки
55
Биттон
15
Коммонс
15
Коммонс
55
Биттон
2
Мэтьюз
9
Стоукс
9
Стоукс
2
Мэтьюз
Остались в запасе
Барселона
Селтик
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
33
Бахрудин Атажич
ЦФ
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
33
Бахрудин Атажич
ЦФ
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Барселона - Селтик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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