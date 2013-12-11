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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Порту
Атлетико - Порту: обзор матча 11 декабря 2013
Атлетико
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Порту
14'
Р. Гарсия
37'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Порту
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Адриан
82'
78'
Желтая карточка
Э. Мангала
78'
Замена
Э. Эррера
️️️️
С. Дефур
Желтая карточка
Э. Инсуа
65'
64'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
А. Туран
️️️️
О. Торрес
62'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
54'
46'
Замена
Лика
️️️️
Жозуэ
Замена
Д. Вилья
️️️️
Д. Коста
46'
41'
Желтая карточка
Д. Мартинес
38'
Желтая карточка
С. Дефур
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
37'
31'
Желтая карточка
Л. Гонсалес
28'
Пенальти не реализован!
Жозуэ
Желтая карточка
Д. Арансубиа
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Э. Инсуа
14'
6'
Желтая карточка
Жозуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
14
Габи
(К)
ОП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
8
Оливер Торрес
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ЦП
10
Жозуэ
АП
18
Сильвестр Варела
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Атлетико
1
Давид Жиль
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Лика
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Арансубиа
2
Инсуа
23
Алдервейрелд
13
Миранда
22
Манкильо
14
Габи
6
Коке
20
Адриан
14
Гарсия
8
Торрес
19
Коста
4-1-2-2-1
1
Элтон
13
Данило
3
Майкон
5
Мангала
26
Сандро
5
Фернандо
16
Дефур
27
Гонсалес
18
Варела
10
Жозуэ
9
Мартинес
8
Торрес
66
Туран
66
Туран
8
Торрес
19
Коста
7
Вилья
7
Вилья
19
Коста
20
Адриан
12
Баптистао
12
Баптистао
20
Адриан
10
Жозуэ
7
Лика
7
Лика
10
Жозуэ
16
Дефур
16
Эррера
16
Эррера
16
Дефур
27
Гонсалес
9
Гилас
9
Гилас
27
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетико
Порту
1
Давид Жиль
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Фабиано
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Атлетико - Порту
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 23:30 (прямая)
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