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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - ПСЖ
Андерлехт - ПСЖ: обзор матча 23 октября 2013
Андерлехт
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
17'
З. Ибрагимович
22'
З. Ибрагимович
36'
З. Ибрагимович
52'
Э. Кавани
62'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - ПСЖ
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
А. Митрович
72'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. Прат
72'
71'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Лавесси
64'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
62'
ГОЛ! 0:5!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Мотта
56'
Замена
З. Камара
️️️️
Алекс
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
53'
52'
ГОЛ! 0:4!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Матюиди
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
М. Суарес
46'
36'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
22'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Г. ван дер Вил
17'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Г. ван дер Вил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
3-1-4-2
1
Камински
21
Н'Сакаля
17
Нуйтинк
99
Мбемба
8
Куяте
8
Тилеманс
30
Жилле
26
Прат
16
Клестан
9
Митрович
7
Суарес
4-3-3
46
Сиригу
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
33
Алекс
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
10
Кавани
11
Ибрагимович
26
Прат
19
Миливойевич
19
Миливойевич
26
Прат
7
Суарес
18
Ашампонг
18
Ашампонг
7
Суарес
9
Митрович
90
Сирьяк
90
Сирьяк
9
Митрович
33
Алекс
6
Камара
6
Камара
33
Алекс
8
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Матюиди
22
Лавесси
7
Моура
7
Моура
22
Лавесси
Остались в запасе
Андерлехт
ПСЖ
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Андерлехт - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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