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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад: обзор матча 23 октября 2013
Манчестер Юнайтед
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
2'
И. Мартинес (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Замена
Э. Янг
️️️️
Чичарито
80'
75'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Зурутуса
75'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Сеферович
68'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Прието
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Рафаэл
59'
42'
Желтая карточка
Х. Прието
39'
Желтая карточка
М. Бергара
Желтая карточка
С. Кагава
34'
Желтая карточка
Рафаэл
27'
22'
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Мартинес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
11
Райан Гиггз
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
10
Карлос Вела
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
35
Эванс
2
Рафаэл
16
Кэррик
11
Гиггз
10
Кагава
25
Валенсия
14
Чичарито
32
Руни
4-1-2-1-2
1
Браво
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Прието
10
Вела
7
Гризманн
9
Сеферович
14
Чичарито
15
Янг
15
Янг
14
Чичарито
2
Рафаэл
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Рафаэл
10
Прието
14
Пардо
14
Пардо
10
Прието
17
Зурутуса
5
Кастро
5
Кастро
17
Зурутуса
9
Сеферович
9
Агиррече
9
Агиррече
9
Сеферович
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"СпортХит" 22:30 (прямая)
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