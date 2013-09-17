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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)

Виктория - Манчестер Сити

17.09.2013, Вторник, 22:45 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Лига чемпионов, 1 тур Виктория - Манчестер Сити
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 5 0 1 17:5 +12 15
2. Манчестер Сити 6 5 0 1 18:10 +8 15
3. Виктория П 6 1 0 5 6:17 -11 3
4. ЦСКА 6 1 0 5 8:17 -9 3
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