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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - ПСЖ
Олимпиакос - ПСЖ: обзор матча 17 сентября 2013
Олимпиакос
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
25'
В. Вайсс
19'
Э. Кавани
68'
Т. Мотта
73'
Т. Мотта
86'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПСЖ
90'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Э. Кавани
87'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
86'
ГОЛ! 1:4!
Маркиньос
Пас отдал
Т. Мотта
Замена
С. Ятабаре
️️️️
В. Вайсс
84'
82'
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
79'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
Замена
Х. Савиола
️️️️
Д. Фустер
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
Т. Мотта
Пас отдал
Э. Лавесси
68'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мотта
Пас отдал
Э. Лавесси
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Домингес
60'
46'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Г. Бонг
30'
ГОЛ! 1:1!
В. Вайсс
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Давид Фустер
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-4-1-1
13
Роберто
13
Бонг
8
Маниатис
22
Сиовас
12
Меджани
55
Машаду
10
Домингес
7
Вайсс
22
Самарис
19
Фустер
11
Митроглу
4-3-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
3
Силва
5
Маркиньос
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
10
Кавани
11
Ибрагимович
7
Вайсс
60
Ятабаре
60
Ятабаре
7
Вайсс
19
Фустер
16
Савиола
16
Савиола
19
Фустер
10
Домингес
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Домингес
6
Верратти
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Верратти
10
Кавани
7
Менез
7
Менез
10
Кавани
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
Остались в запасе
Олимпиакос
ПСЖ
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Олимпиакос - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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