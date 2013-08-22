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Судьи
Главный судья:
Алон Йефет (Нетанья)

Мольде - Рубин

22.08.2013, Четверг, 21:00 мск Мольде, стадион Акер Стэдион Лига Европы, 4 раунд , первый матч Мольде - Рубин
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